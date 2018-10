Sollevamento pesi, Europei Junior e Under 23: assegnati gli ultimi quattro titoli della rassegna nelle categorie pesanti

I Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi di Zamosc (Polonia) sono andati in archivio con lo svolgimento di un’ultima giornata in cui sono stati assegnati gli ultimi quattro titoli della rassegna continentale giovanile nelle categorie pesanti degli U23. Oggi non ha gareggiato nessun sollevatore azzurro, con l’Italia che ha chiuso la competizione con il bottino record di 16 medaglie conquistate di cui 5 ori.

Nella prima gara odierna l’armena Hakobyan ha trionfato nella categoria –90 kg U23 femminile con 234 kg di totale, precedendo abbastanza nettamente in classifica la polacca Kaczmarczyk con 221 e la georgiana Hotfrid a quota 220 kg complessivi. Nei +90 kg l’ucraina Lysenko ha ottenuto una vittoria schiacciante rifilando distacchi siderali alle avversarie, chiudendo con 265 kg di totale davanti alla russa Shchegoleva (205) e alla polacca Majewska (199). Al maschile si sono disputate le finali delle categorie pesanti degli Under 23, in cui il russo Petrov si è aggiudicato il titolo continentale dei -105 kg con 378 kg davanti al georgiano Khetsuriani (oro di strappo) con 375 e all’ucraino Hoza a 366. Nei +105 kg si è imposto l’armeno Martirosyan nella classifica di totale con 420 kg (190+230), mentre il podio è stato completato dai georgiani Chkheidze e Turmanidze rispettivamente argento e bronzo con 408 kg (183+225) e 399 kg (182+217).













Foto: FIPE