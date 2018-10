Sollevamento pesi, Europei Junior e Under 23: Alessandro Vinci è nono nei -105 kg Junior. L’Italia chiude con 16 medaglie!

Oggi si è disputata la settima e penultima giornata dei Campionati Europei Junior e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Per l’Italia ha gareggiato l’ultimo atleta di questa rassegna (domani non ci saranno azzurri in gara) nella categoria -105 kg Juniores maschile: Alessandro Vinci. L’azzurrino non è riuscito a fare meglio di una nona posizione di totale con 323 kg, frutto di uno strappo da 143 kg e di uno slancio da 180 che gli sono valsi rispettivamente il nono ed il settimo posto nelle classifiche di specialità. Il nostro portacolori ha disputato una gara discreta ma molto distante dalle misure dei pretendenti alle medaglie. La selezione italiana chiude così la rassegna polacca con un ricco bottino di 16 medaglie (con 5 ori), record assoluto della nostra nazionale in questa competizione (battuto il precedente primato di 11 ottenuto l’anno scorso).

Il georgiano Chkheidze ha portato a termine una gara perfetta con sei prove valide che gli hanno consentito di conquistare un tris di medaglie d’oro nei -105 kg Junior con 386 kg di totale (170+216), davanti all’austriaco D.Fischer con 367 e all’armeno Martirosyan a 366. Nella massima categoria di peso degli Juniores (+105 kg) la vittoria è andata abbastanza nettamente al bielorusso Ziaziulin (413 kg) con 7 kg di vantaggio sull’armeno Lalayan (406) e 27 sul russo Gogichaev (386). La competizione più equilibrata della giornata è stata senz’ombra di dubbio la finale dei -90 kg Juniores femminili, in cui la russa Riazanova è riuscita ad avere la meglio sull’austriaca S.Fischer dopo un avvincente duello risoltosi solo all’ultimo tentativo di slancio in favore dell’atleta dell’Est Europa per appena un kg (231 a 230). La turca Boynuegri si è aggiudicata la medaglia di bronzo di totale con 214 kg. Tra le +90 kg Junior ha trionfato la polacca Karolak grazie ad un’ottimo strappo che le ha permesso di gestire un ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici nella seconda parte di gara. Karolak ha chiuso con 239 kg (103+136) davanti all’armena Dalalyan con 232 (95+137) e alla turca Gunal a 226 (99+127).













Foto: FIPE