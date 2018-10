Sollevamento pesi, Europei Junior e Under 23: Cristiano Ficco commette tre nulli di strappo ed è ultimo nei -85 kg Junior

Dopo quattro giornate ricche di soddisfazioni e di medaglie è arrivata la prima battuta d’arresto dell’Italia ai Campionati Europei Junior e Under 23 di Zamosc, in Polonia. Le speranze azzurre erano riposte su Cristiano Ficco (unico italiano in gara oggi), reduce da una stagione stellare in cui ha vinto tre ori ai Giochi del Mediterraneo ed ha conquistato il titolo europeo e olimpico Youth, che è salito in pedana nell’ultima gara del programma, la finale dei -85 kg Juniores. L’azzurrino classe 2001 (il più giovane in gara) non si è confermato sui livelli di Tarragona o di Buenos Aires, fallendo tre prove consecutive di strappo in apertura da 145 kg. Ficco è stato così estromesso anche dalla seconda metà di competizione, terminando il suo Europeo Junior in ultima posizione senza una misura valida. La vittoria è andata al georgiano Revaz Davitadze con 361 kg (165+196) davanti al lettone Ritvars Suharevs con 360 (164+196) e al polacco Bartlomiej Adamus a 344 (158+186).

Nella prima finale della giornata, i 77 kg Under 23 maschili, è andata in scena una sfida appassionante per le vittorie di totale e di specialità tra il bulgaro Bozhidar Andreev ed il russo Viacheslav Iarkin, con il primo che si è imposto nel totale e nello slancio ed il secondo che ha vinto la prova di strappo. Andreev ha preceduto Iarkin di appena un chilogrammo (338 a 337) grazie all’ultimo sollevamento di slancio da 188 kg che gli ha permesso di conquistare in un solo colpo due medaglie d’oro. Bronzo per il bielorusso Artsem Shahau con 328 kg. Successivamente è toccato alle donne, con la finale della categoria 69 kg Under 23 in cui si è delineato un altro duello avvincente per il successo finale tra la bielorussa Anastasiya Mikhalenka e la russa Ani Sargsian. Anche in questo caso la Russia si è dovuta accontentare di un oro di specialità (strappo) e di due argenti ottenuti nel totale e nello slancio, con la russa Sargsian che ha chiuso la prima parte di gara in testa con 95 kg per poi cedere la prima posizione di totale a Mikhalenka per una sola lunghezza (216 a 215). La bielorussa, oltre al titolo europeo di totale, ha raccolto anche un oro di slancio ed un argento di slancio, mentre la turca Duygu Aynaci è salita sul terzo gradino del podio con 205 kg.













Foto: FIPE