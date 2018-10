Sollevamento pesi, Europei Junior e Under 23: Matteo Curcuruto settimo nei 94 kg Juniores

Oggi si è svolta la sesta giornata di gare dei Campionati Europei Juniores e Under 23 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. L’unico rappresentante dell’Italia è stato Matteo Curcuruto nei -94 kg junior maschili, il quale ha disputato una discreta prova ma lontano dalla zona podio sia nel totale che nelle classifiche di specialità. Il bottino della nazionale italiana rimane dunque bloccato a quota 16 medaglie (ottenute tutte nelle prime quattro giornate), record assoluto per la nostra selezione in questa rassegna.

L’azzurro ha aperto con una prova valida di strappo da 148 kg ma non è riuscito a migliorarsi, fallendo le due prove successive a 153 kg e chiudendo in ottava posizione la prima metà di gara. Nello slancio Curcuruto ha commesso due nulli consecutivi, il primo a 177 kg ed il secondo a 180, per poi riuscire a portare a casa una misura valida all’ultimo tentativo da 180 kg. L’azzurrino si è classificato solo nono nella graduatoria di specialità (slancio), mentre è arrivato settimo nella classifica di totale con 328 kg. Il bielorusso Tsikhantsou ha dominato la competizione, conquistando tre ori con un totale di 385 kg (178+207) davanti all’armeno Babakyan con 361 ed all’ucraino Pyrohov con 360.

Nella prima gara della giornata la vittoria nel totale nei 75 kg juniores femminili è andata alla turca Narin con 212 kg, mentre la russa Tydyyakova e l’israeliana Rubanovich si sono dovute accontentare rispettivamente dell’argento e del bronzo a soli due e tre kg di distanza dalla vetta. Nella categoria 85 kg Under 23 maschile, l’armeno Karapetyan ha sbaragliato la concorrenza con una prestazione di altissimo livello che gli è valsa un tris di medaglie d’oro con 369 kg complessivi, argento per il russo Chepik con 347 kg e bronzo all’ucraino Konotop con 339. La gara più appassionante della giornata è stata quella dei -94 kg Under 23 maschili, in cui è andato in scena un bel duello tra l’armeno Mkrtchyan ed il georgiano Pliesnoi, con il primo che ha conquistato il titolo continentale di categoria per appena un kg (368 a 367) grazie ad una grande rimonta nello slancio. Il bielorusso Haranin ha completato il podio con 355 kg. Nell’ultima finale del programma odierno ha trionfato la russa Petrova nei -75 kg U23 con 231 kg di totale, precedendo l’ucraina Dekha (223 kg) e la moldava Cilcic (212).

Foto: FIPE