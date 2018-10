Sci alpino, quando torna in gara Sofia Goggia? I tempi di recupero dall’infortunio, possibile rientro a Cortina. Obiettivo Mondiali

Sofia Goggia si era allenata duramente nel corso dell’estate stimolata da un grande sogno nel cassetto: provare a vincere la Coppa del Mondo assoluta di sci alpino, impresa mai riuscita a nessuna italiana. Il progetto è stato invece rinviato all’annata 2019-2020 a causa di un brutto infortunio in cui la campionessa olimpica di discesa libera è incappata lo scorso 19 ottobre nel corso di un allenamento di gigante a Hintertux, in Austria, procurandosi la frattura del malleolo destro.

Ieri l’azzurra ha tolto il gesso ed ora dovrà portare un tutore, senza appoggiare il piede, finché la frattura non sarà completamente saldata.

I TEMPI DI RECUPERO

Si aggirano tra le 6 e le 8 settimane. La bergamasca proverà in tutti i modi ad accelerare i tempi, senza tuttavia rischiare ed evitando possibili ricadute.

QUANDO TORNERA’ IN GARA SOFIA GOGGIA?

Sulla carta la 25enne dovrebbe tornare ad allenarsi a tempo pieno sugli sci da gennaio. L’auspicio è il rientro in gara per il fine settimana di Cortina d’Ampezzo del 19-20 gennaio, quando si disputeranno una discesa ed un superG sull’Olympia delle Tofane. Difficile pensare invece che Sofia possa rientrare già la settimana precedente a St. Anton (Austria), pista peraltro molto impegnativa dal punto di vista tecnico e dunque forse sconsigliabile per una atleta al rientro da un infortunio. L’obiettivo vero restano i Mondiali di Are, dove Goggia vorrebbe presentarsi in uno stato di forma almeno accettabile, anche se giocoforza lontano dal 100%. La prima gara iridata si svolgerà il 5 febbraio 2019 con il superG femminile. E’ una corsa contro il tempo.













Foto: Pier Colombo