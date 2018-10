Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Gian Franco Kasper: “Per me l’Italia ha una candidatura forte. E Malagò…”

La candidatura congiunta Milano-Cortina assume sempre maggior forza: lo conferma anche il numero uno della FIS, l’elvetico Gian Franco Kasper, che a “Il Gazzettino” ha rilasciato un’intervista dove ha analizzato la situazione delle tre contendenti per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026.

Lo svizzero ha così parlato della proposta del Bel Paese: “Difficile dare una favorita, vedremo a gennaio quando le tre città presenteranno al CIO i dettagli. In ogni caso l’Italia è un candidato straordinario, ha grande esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi. Per me l’Italia ha una candidatura forte“.

Analizzando le avversarie aumenta la forza della candidatura nostrana: “Le altre due città candidate, Calgary e Stoccolma hanno qualche problema. Il 13 novembre a Calgary ci sarà il referendum per decidere se andranno avanti oppure no, e in Svezia deve esprimersi il parlamento. Questo vuol dire che l’Italia potrebbe essere da sola“.

Sotto questa luce va letta la nomina di Giovanni Malagò, presidente del CONI, quale membro del CIO: “E stato nominato per dare una maggiore forza alla candidatura dell’Italia, è l’uomo giusto per promuovere l’evento e riportarlo in Italia, se ci riuscisse sarebbe una bella cosa“.













Foto: OA Sport

