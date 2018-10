Sci alpino, Sofia Goggia cade in allenamento a Hintertux. Si teme per un infortunio

Sofia Goggia è caduta in allenamento a Hintertux (Austria). La Campionessa Olimpica di discesa libera stava svolgendo una rifinitura in vista dell’esordio in Coppa del Mondo previsto per il prossimo weekend con il gigante di Soelden quando è purtroppo scivolata.

La bergamasca, detentrice anche della Sfera di Cristallo di specialità, è caduta nello specifico durante una manche di gigante, è risultata dolorante al malleolo della gamba destra e sabato 20 ottobre verrà visitata a Milano dalla Commissione Medica della FISI. La punta di diamante dello sci italiano, reduce da una stagione eccezionale culminata con l’apoteosi di PyeongChang e con la conquista della Coppa del Mondo, potrebbe essersi fatta male ma speriamo che non si tratti di un infortunio grave proprio in apertura di un’annata molto importante per la 25enne.

A Hintertux proseguono il raduno Federica Brignone, Francesca Marsaglia, Marta Bassino e Karoline Pichler le quali saranno raggiunte lunedì 22 ottobre da Chiara Costazza, Elena Curtoni, Irene Curtoni e Martina Peterlini.