Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden 2018: Federica Brignone splendida seconda in gigante! Vittoria per Tessa Worley

Federica Brignone apre la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 con un importantissimo podio nel gigante femminile di Soelden (Austria). L’azzurra ha chiuso al secondo posto alle spalle della francese Tessa Worley, mentre il podio è stato completato dall’americana Mikaela Shiffrin. Quarta la tedesca Viktoria Rebensburg.

In testa al termine della prima frazione, l’azzurra ha provato in tutti i modi a conquistare quella che sarebbe stata la nona vittoria della sua carriera nel circuito maggiore, la quinta tra le porte larghe. Malgrado una prestazione convincente e sempre all’attacco, l’italiana si è fermata a 35 centesimi dalla Worley. La 28enne nativa di Milano, al secondo podio a Soelden dopo il trionfo del 2015, può comunque gioire per un risultato fondamentale e per certi versi inaspettato. Ad agosto la medaglia di bronzo delle Olimpiadi di PyeongChang 2018 si era dovuta fermare per uno stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro. In Austria Brignone era arrivata con circa di tre settimane di allenamenti pieni sugli sci nelle gambe, dunque in una condizione di forma ancora non ideale. Per questo si può essere ottimisti per il prosieguo di una stagione in cui la portacolori del Bel Paese cercherà di ottenere più punti possibili in tutte le specialità.