Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: Mara Navarria per confermarsi la numero uno, Fiamingo e spadisti con voglia di riscatto

La prossima settimana comincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 e si partirà con la spada femminile. A Tallinn ci sarà l’esordio di Mara Navarria e compagne. Proprio la friulana si presenta tra le principali favorite e punta a confermare gli straordinari risultati raggiunti nella passata stagione. Un anno semplicemente magico, chiuso con la vittoria ai Mondiali di Wuxi, la prima posizione del ranking mondiale e la conquista della Coppa.

Se da una parte c’è una Mara Navarria che ha come obiettivo quello di confermarsi, dall’altra c’è una Rossella Fiamingo che si presenta ai nastri di partenza di questa stagione con tanta voglia di riscattare una stagione precedente deludente. Purtroppo la siciliana ha faticato molto sia in Coppa del Mondo, sia ad Europei e Mondiali, uscendo addirittura tra le prime sedici della classifica mondiale.

Grande attesa anche per una Giulia Rizzi che andrà alla ricerca della prima vittoria della carriera dopo una stagione passata in cui ha sfiorato più volte il podio. Anche la squadra femminile punta a trovare una certa continuità di risultati, dopo una stagione passata altalenante e che ha visto le azzurre mancare soprattutto i due grandi appuntamenti, Europei e Mondiali (quinto e nono posto).

Grande voglia di riscatto anche in campo maschile dopo una stagione passata veramente difficile per gli azzurri. L’Italia ha sicuramente pagato l’infortunio di Paolo Pizzo, che ha provato ad arrivare in buona forma al Mondiale, chiuso poi solo al diciassettesimo posto. Il siciliano punta in questa stagione a ritrovare continuità e soprattutto a fare bene nell’anno della qualificazione olimpica.

Una stagione passata sicuramente positiva per Andrea Santarelli, che ha chiuso al dodicesimo del ranking mondiale; mentre Marco Fichera, anche lui condizionato da qualche problema fisico, ha alternato luci e ombre. Sicuramente ha tanta voglia di ritrovarsi Enrico Garozzo, che in questi ultimi anni sta veramente facendo fatica a tornare sui livelli che lo avevano portato tra i primi del ranking mondiale.













Foto: Federscherma Bizzi