Rugby, Pro14 2018-2019: Benetton Treviso-Southern Kings 28-5. I trevigiani conquistano anche il punto di bonus offensivo

Vittoria con bonus doveva essere e così è stato: il Benetton Treviso supera sotto una pioggia battente per 28-5 i Southern Kings sudafricani nella sesta giornata del Pro 14 di rugby e sale a quota 16 nella classifica della Conference B, agganciando il terzo posto in coabitazione con Edimburgo ed Ulster.

Nel primo tempo partono forte i trevigiani, in meta al 4′ con Bigi, Allan trasforma e subito i padroni di casa si portano 7-0. Al 13′ giallo a Forwood, ed il Benetton approfitta immediatamente della superiorità numerica, andando in meta con Duvenage al 17′: Allan converte ancora e Treviso vola 14-0. La spinta dei padroni di casa non si esaurisce, ed al 23′ arriva anche la meta tecnica, che vale il 21-0 ed il cartellino giallo ad Oelofse, per altri 10′ di superiorità per il Benetton. I padroni di casa non riescono però a trovare un’altra marcatura, anzi al 31′ subiscono la meta non trasformata di Penxe. Si va al riposo sul 21-5.

Nella ripresa la gara viene chiusa praticamente subito: al 52′ altra meta tecnica per il Benetton, nuovo giallo a Forwood, che dunque riceve il rosso e lascia definitivamente in 14 i compagni. La formazione italiana, conquistato il bonus offensivo, controlla la partita e porta a casa i cinque punti vincendo ancora al ritorno le mura amiche.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it