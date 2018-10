Basket, Serie A 2018-2019: vittoria al cardiopalma di Cremona sul campo di Trento dopo due overtime

Si è conclusa da poco la prima giornata di anticipi della Serie A di basket 2018-2019. Ad aprire le danze sono state la Sidigas Avellino e la Red October Cantù, con la vittoria netta dei campani per 98-81. A seguire si sono sfidate la Dolomiti Energia Trentino e la Vanoli Cremona, incontro più equilibrato del previsto, che ha visto la vittoria a sorpresa degli ospiti per 99-104 dopo due overtime.

Dal primo quarto si inizia ad intuire che Trento si ritrova davanti un’avversaria da non sottovalutare, non almeno con un Drew Crawford così brillante, accompagnato nelle fasi iniziali da Tre Demps (calato con il passare del tempo), poi da Peyton Aldridge e, soprattutto, Wesley Saunders, il migliore in campo. Cremona prende sin da subito qualche punto di vantaggio e da lì in poi è un continuo tira e molla, con Trento ad inseguire e gli ospiti a ricacciarli indietro. La prima frazione si chiude sul 15-19 per la Vanoli.

Il secondo periodo va a fasi alterne. Cremona infila un 11-6, portandosi a 9 lunghezze di vantaggio (massimo della partita), Trento risponde con un 8-0 che ha per protagonista Dustin Hogue, prima di essere ricacciato indietro nuovamente dagli avversari, o meglio da Saunders, che ne mette 7 di fila per i suoi. Si va all’intervallo sul 31-37 a favore degli ospiti.

Terzo quarto che segue alla perfezione il canovaccio del resto dell’incontro. La squadra di casa riesce a pareggiare per la prima volta nel match in avvio a quota 41, grazie ai 5 punti di fila di Diego Flaccadori, per poi subire la reazione della Vanoli che riesce a guadagnare quel piccolo margine che le permette di giungere alla fine della terza frazione sul 52-56.

A 5 minuti dal termine del quarto periodo arriva una svolta. Dopo essere stata sotto per tutta la partita, la Dolomiti passa avanti per la prima volta con il tiro da 3 di Joao Gomes e allunga a +5 grazie ad una schiacciata dello stesso portoghese. Cremona non ci sta e di cuore la recupera portandosi sul 74-74. Tripla di Nikola Radicevic, a poco più di un minuto dal termine, a cui replica il solito Saunders. Si conclude il tempo regolamentare 77-77.

Nel primo overtime comanda sempre Trento che acquisisce un margine di 4 punti a poco più di un minuto dalla fine che sembra poter garantire la vittoria, ma i due tiri dall’area, prima di Saunders e poi di Crawford fissano il punteggio sull’89-89. Nel secondo supplementare la Dolomiti spende tutto nel primo minuto e riacquista 4 punti di vantaggio, per poi essere spazzata via dalle triple di Giampaolo Ricci e di Aldridge. A quel punto ci pensa il buon Wesley a fare il resto, guadagnando 6 liberi in un minuto e segnandone 5. Trento non riesce più a rientrare e cade ai piedi di Cremona con il risultato finale di 99-104.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VANOLI CREMONA 99-104 (15-19, 16-18, 21-19, 25-21, 22-27)

Trento: Flaccadori 17, Gomes 16, Jovanovic 8, Mezzanotte 3, Hogue 14, Forray 10, Marble 9, Radicevic 19, Pascolo 0, Mlan 3.

Cremona: Crawford 20, Ruzzler 6, Saunders 29, Dlener 9, Aldridge 18, Portannese 0, Gazzotti 0, Demps 7, Mangok 0, Ricci 15, Boccasavia 0.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo