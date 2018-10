Calcio, Serie A 2018-2019: Empoli-Roma 0-2, Nzonzi e Dzeko regalano il successo ai giallorossi

Una vittoria sofferta quella della Roma di Eusebio Di Francesco allo stadio “Castellani” di Empoli. I giallorossi, nella sfida valevole per l’ottavo turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Steven Nzonzi e di Edin Dzeko, regalando ai giallorossi un altro successo e risalendo la china nella graduatoria generale. I capitolini salgono, infatti, a quota 14 punti, in terza posizione parziale. Tanta amarezza tra le fila empolesi, viste le tante occasioni fallite nella ripresa: una su tutte il rigore di Caputo.

Di Francesco opta per il 4-2-3-1 con Lorenzo Pellegrini in posizione da trequartista centrale, insieme ad Under e ad El Shaarawy, alle spalle di Dzeko mentre sulla fascia sinistra fa il suo esordio Luca Pellegrini, calciatore promettente del settore giovanile capitolino. Nella prima frazione di gioco regna l’equilibrio, gli ospiti sono più manovrieri ma non riescono a trovare la via della rete con facilità. Serve l’episodio che arriva puntuale a 10′ dalla fine del primo tempo quando su un calcio piazzato di Pellegrini (Lorenzo) lo stacco di testa di Nzonzi è perentorio e non dà scampo a Terracciano.

Nella ripresa l’Empoli si scuote, alzando il proprio baricentro, creando tanti problemi alla retroguardia di Di Francesco che a fatica respinge le offensive dei ragazzi di Andreazzoli. Toscani che al 58′ si costruiscono una grande chance: il fallo di mano di Under in area porta al rigore, confermato anche dopo l’intervento della VAR, dà modo a Caputo di pareggiare il conto ma la conclusione dell’attaccante empolese va alle stelle. Poco fortunata la formazione di casa anche sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite dove il tiro a giro di Bennacer colpisce il montante alla sinistra di Olsen. Roma che, dopo aver traballato, realizza con grande cinismo in una rapida verticalizzazione con Dzeko, letale ancora una volta negli ultimi 20 metri.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com