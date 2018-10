Rugby, i migliori italiani della quinta giornata del Pro14: tre mete di Luca Sperandio non bastano al Benetton

Nella quinta giornata del Pro14 di rugby Benetton e Zebre hanno perso entrambe, rispettivamente ad Edimburgo ed in casa contro Ospreys. Soprattutto i trevigiano possono recriminare per la sconfitta per un solo punto nonostante le cinque mete messe a segno, mentre i parmensi sono incappati nella prima sconfitta interna stagionale.

Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno:

Luca Sperandio (Benetton): tre mete non sono bastate a portate la franchigia trevigiana alla vittoria, ma senza dubbio la sua resta una serata da incorniciare, considerando anche che si giocava in trasferta. A Monigo potrà essere decisivo nelle prossime uscite.

Marco Barbini (Benetton): la sua meta pareva poter girare la partita, ma la mancata trasformazione ha lasciato in testa i padroni di casa per una sola lunghezza. L’ultimo ad arrendersi, il suo cuore potrà essere l’arma in più nelle prossime partite interne, soprattutto nella Challenge Cup.

Marco Fuser (Benetton): la sua meta sul finire della prima frazione lascia aperte le speranze per una rimonta che quasi si concretizza nella ripresa. Tenacia da vendere su un campo certamente non semplice, potrebbe essere l’uomo in più nelle prossime uscite dei trevigiani.

Carlo Canna (Zebre): l’unico a salvarsi dei suoi in una serata davvero negativa. Apre bene con un calcio, poi manca una trasformazione ma tenta di costruire molto gioco, anche se la partita nasce e finisce in maniera davvero negativa. sarà il trascinatore dei suoi anche nelle prossime vittorie?

Tommaso Allan (Benetton): I suoi calci nel primo tempo tengono a galla Treviso in una frazione in cui la difesa appare molto allegra. Non è perfetto, ma mette in casina i punti quando conta maggiormente. Forse con lui in campo fino alla fine le cose sarebbero andate diversamente, ma non lo sapremo mai.













Foto: LPS/Ettore Griffoni

