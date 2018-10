Serie A, Sampdoria-SPAL 2-1: vittoria in rimonta dei blucerchiati con le reti di Linetty e Defrel

La Sampdoria batte 2-1 la SPAL nel posticipo della settima giornata della Serie A. I blucerchiati, dopo aver subito il gol di Paloschi in apertura, riescono a ribaltare il risultato con le reti di Linetty e Defrel e tornare al successo dopo tre partite. Sampdoria che sale così a quota 11 punti in classifica, mentre la SPAL rimane ferma a 9, subendo la terza sconfitta consecutiva.

Meglio i padroni di casa in avvio di partita, con l’occasione per Barreto e il gol annullato di Quagliarella. Al 21’ la SPAL passa però in vantaggio con Paloschi: conclusione dalla distanza di Lazzari, con Audero che respinge male e lascia lì il pallone a Paloschi, che insacca in rete. La Sampdoria reagisce prontamente e trova il pareggio al 25’ con Linetty dopo una bella azione: Defrel serve in area Quagliarella, che di testa fa la sponda per Linetty, che al volo batte Gomis. Il primo tempo termina così sull’1-1.

Nella ripresa la Sampdoria impone la propria superiorità in campo e passa in vantaggio al 60’ con la rete di Defrel: inserimento perfetto di Quagliarella in area, che serve l’assist a Defrel che solo davanti al portiere non può sbagliare. La SPAL non ci sta e ha doccasioni con Petagna, ma la squadra di Giampaolo regge bene e porta a casa i tre punti.

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock