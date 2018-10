Basket, Serie A1 2018/2019: la griglia di partenza per lo Scudetto. In pole position c’è Milano

La vittoria della Supercoppa Italiana non ha fatto altro che confermare i pronostici della vigilia. L’Olimpia Milano è sempre di più la favorita per vincere lo Scudetto 2019. Una vera e propria corazzata quella di Simone Pianigiani, che cercherà di bissare il titolo dello scorso anno in una stagione nella quale Milano vuole essere competitiva anche in campo europeo.

Armani Exchange dunque in pole position in una speciale griglia di partenza, ma l’Olimpia sa che non sarà un gran premio semplice anche perchè Milano l’anno dopo aver vinto lo Scudetto ha sempre vissuto stagioni difficili prima con Banchi e poi con Repesa in panchina. Adesso toccherà a Simone Pianigiani rompere la “maledizione del secondo anno”, ma il tecnico toscano potrà contare su una formazione ancora più forte ed impreziosita dai nuovi arrivi di giocatori del calibro di Mike James e Nemanja Nedovic, già decisivi nella due giorni di Supercoppa o degli azzurri Amedeo Della Valle e Jeff Brooks.

In prima fila alle spalle di Milano c’è la Reyer Venezia. La squadra di coach De Raffaele ha vinto lo Scudetto nel 2017 e lo scorso anno ha perso in semifinale contro Trento. Il maggior traguardo per i veneti nel mercato estivo è stato quello di trattenere i suoi big Austin Daye, Mitchell Watt, MarQuez Haynes e soprattutto è tornato Venezia una vecchia conoscenza della Reyer come Julyan Stone, che lo scorso anno ha giocato 23 partite in NBA con gli Charlotte Hornets.

Per la seconda fila c’è davvero una grandissima lotta e ci sono almeno quattro squadre che possono entrare in questo gruppo di possibili contendenti al titolo. La prima è la Dolomiti Energia Trentino, finalista lo scorso anno e che punta a ripetere la meravigliosa stagione anche se sicuramente le assenze di Shields e Sutton peseranno. Poi c’è la Germani Basket Brescia, finalista di Coppa Italia e semifinalista nei playoff che cercherà un ulteriore step di crescita dopo i tanti già ottimi risultati delle scorse stagioni.

La Fiat Torino sogna in grande con Larry Brown in panchina e la mano del tecnico americano si è già vista in Supercoppa dove i piemontesi hanno sconfitto prima Trento e poi hanno comunque dato filo da torcere a Milano. Un gruppo di americani che se ben amalgamato può davvero lanciare in alto la Fiat. Stati Uniti protagonisti anche ad Avellino, dove è arrivato Norris Cole e l’ex guardia dei Miami Heat proverà a trascinare la Sidigas alla finale Scudetto dopo aver vissute in NBA accanto ad un certo LeBron James.













Credit: Ciamillo