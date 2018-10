Roma-Viktoria Plzen, le probabili formazioni | Champions League 2018-2019

Dopo la brutta sconfitta con il Real Madrid, la Roma non può sbagliare e deve battere il Viktoria Plzen nel Gruppo G della Champions League 2018-2019. I giallorossi, galvanizzati dalla vittoria del derby con la Lazio, sono pronti a superare i cechi, squadra sulla carta ampiamente alla portata, ma comunque da non sottovalutare. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni del match.

Nella Roma Di Francesco si affida ai titolari e ripropone il 4-2-3-1. Probabile assenza di Pastore, uscito dal campo per un infortuno al polpaccio sinistro nel derby, al suo posto giocherà Pellegrini. In difesa Florenzi potrebbe prendere il posto di Santon, con Under in attacco. Confermato il centrocampo a due con De Rossi e Nzonzi, mentre in supporto all’immancabile Dzeko ci sarà anche El Shaarawy.

Nel Viktoria Plzen, Vrba potrebbe giocare a specchio, puntando anche lui sul 4-2-3-1. Il grande assente sarà il capitano Hubnik, out per infortunato, che verrà sostituito da Hejda. Il giocatore più pericoloso dei cechi sarà la punta Krmencik, che proverà a mettere in difficoltà la difesa giallorossa

Probabili formazioni Roma-Viktoria Plzen

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Pernica, Hejda, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Ekpai, Cermak, Zeman; Krmencik. All. Vrba

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com