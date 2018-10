Quando uscirà Elder Scrolls VI? Si attende una next-gen di console

Dall’uscita del trailer di Elder Scrolls VI non abbiamo avuto molte notizie. Una delle poche, è che la regione del titolo potrebbe essere il Veneto. Ora però, grazie a una intervista da parte di Gamespot, abbiamo alcune informazioni sulla data di pubblicazione del capitolo successivo a Skyrim. Questa particolare notizia, purtroppo, non è delle migliori, infatti si dovrà aspettare molto, ma molto tempo. Vediamo di preciso quanto!

Elder Scrolls VI avrà una grafica da next-gen console!

Nell’intervista sopracitata, Matt Firor di ZeniMax Online Studios, ha dichiarato che dovranno passare molti anni prima dell’arrivo di TES6. «La cosa più facile da fare è vedere come è stato annunciato: prima Starfield e poi Elder Scrolls VI. Potete andare indietro e controllare quanti anni sono passati fra le release di Bethesda Game Studios e capirete che non vedrà la luce tanto presto. Quando The Elder Scrolls 6 uscirà, avremo una generazione di console diversa, ne sono certo.» Anche il famoso Todd Howard, game director dello studio, ha affermato che se i calcoli sono esatti non vedremo il gioco prima del 2026!

Foto: Italia ESports