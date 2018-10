Polonia-Portogallo, Nations League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

La sfida tra Polonia e Portogallo della Nations League 2018-2019 interessa molto all’Italia. Nel Gruppo 3 i portoghesi si trovano infatti al comando con tre punti, davanti ad azzurri e polacchi, appaiati ad uno. In caso di pareggio tra Polonia e Portogallo, la squadra di Roberto Mancini potrebbe ancora sperare nel primato, ma bisognerà comunque poi vincere per centrarlo. Una partita che si preannuncia quindi molto combattuta e che potrebbe risultare decisiva per le sorti del girone.

Polonia-Portogallo si giocherà questa sera (giovedì 11 ottobre) allo stadio Slaski di Chorzow con calcio di inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

Giovedì 11 ottobre

20.45 Polonia-Portogallo, Nations League 2018-2019, stadio Slaski di Chorzow

Le probabili formazioni di Polonia-Portogallo

Polonia (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Kedziora; Błaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Kurzawa; Lewandowski, Milik.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Mario Rui; Pizzi, Neves, William Carvalho; Bruma, Andrè Silva, Bernanrdo Silva.

