Polonia-Portogallo, Nations League 2019: la Polonia di Lewandowski e Milik ospita un Portogallo privo di CR7 in una sfida chiave del girone degli azzurri

Allo stadio Slazki di Chorzow va in scena un interessante Polonia-Portogallo, valevole per l’ultima giornata d’andata del gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2019. La sfida interessa particolarmente da vicino anche l’Italia, inserita nello stesso raggruppamento e ferma ad un punto in classifica dopo le prime due partite disputate. Al momento il Portogallo comanda il mini-raggruppamento con 3 punti davanti a Polonia e Italia, entrambe con un punto, perciò i lusitani hanno la possibilità di ipotecare il primo posto del girone e la conseguente qualificazione alla Final Four del prossimo anno in caso di blitz esterno in terra polacca.

Gli azzurri possono ancora ipoteticamente arrivare in testa al girone ma sono costretti a vincere entrambe le prossime partite sperando che il Portogallo perda dei punti nel doppio confronto con i polacchi. Un obiettivo realisticamente più alla portata (ma comunque complesso da raggiungere) dell’Italia è il secondo posto, il quale scongiurerebbe l’incubo retrocessione in Lega B. L’avversaria diretta per la “salvezza” sembra proprio la Polonia di Lewandowski, che si giocherà le proprie carte in tre giorni con due partite consecutive casalinghe contro i campioni d’Europa in carica del Portogallo ed i quattro volte Campioni del Mondo dell’Italia. Il c.t. polacco Jerzy Brzeczek potrà contare sull’apporto di diversi giocatori militanti nella nostra serie A, come il capocannoniere Piatek, i napoletani Zielinski e Milik, il portiere juventino Szczesny ed il blucerchiato Linetty.

Il Portogallo guidato dal c.t. Santos dovrà fare a meno ancora una volta della stella Cristiano Ronaldo, che a questo punto dovrebbe tornare in campo con la Nazionale solo nel 2019. I lusitani vanno in Polonia con l’ambizione di portare a casa tre punti che varrebbero mezza qualificazione alla Final Four, anche se non sarà assolutamente facile sconfiggere i polacchi soprattutto in trasferta. Senza CR7, la stella indiscussa della squadra è Bernardo Silva, vero e proprio jolly che può svariare per tutto il campo per far valere le sue elevate capacità tecniche e di lettura del gioco. In attacco verrà riconfermato l’autore del gol decisivo nel match di settembre con l’Italia, l’ex milanista Andrè Silva. L’attaccante portoghese sembra aver trovato l’ambiente ideale per la sua crescita a Siviglia, segnando ben 7 gol in 8 partite nel campionato spagnolo. Le fasce saranno presumibilmente occupate dagli “italiani” Mario Rui e Cancelo, reduci da un periodo molto positivo (soprattutto il secondo) rispettivamente nel Napoli e nella Juventus.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it

Credits: Media Pictures Shutterstock