Pattinaggio artistico, Skate America 2018: Satoko Miyahara trionfa per il secondo anno consecutivo, seconda posizione per Kaori Sakamoto

Si sono appena spenti i riflettori della Angel of the Winds Arena di Everett, Washington, impianto sportivo che questa settimana ha ospitato Skate America 2018, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

La competizione si è chiusa con il programma libero della categoria individuale femminile che ha visto trionfare per il secondo anno consecutivo Satoko Miyahara; la pattinatrice nipponica, medaglia di bronzo all’ultima edizione dei Campionati Mondiali, è stata protagonista di un programma libero di alto livello pattinato sulle note di “Invierno Porteno” di Astor Piazzolla, in cui ha realizzato (aspetto non indifferente) tutti gli elementi di salto completi di rotazione: molto buona in questo senso la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, il triplo lutz e le combinazioni presentate nella seconda metà del programma doppio axel/triplo toeloop e triplo flip(chiamato not clear edge)/doppio toeloop/doppio rittberger. Con un notevole riscontro sulle componenti del programma Miyahara ha polverizzato il suo primato stagionale ottenendo nel segmento il punteggio di 145.85 (75.00, 70.85) per l’importante totale di 219.71.

A sei punti di distanza si è piazzata, esattamente come la scorsa edizione, Kaori Sakamoto, autrice di un’ottima performance caratterizzata dalla corretta esecuzione di salti come le combinazione triplo flip/triplo toeloop e doppio axel/triplo toeloop/doppio toeloop coi cui ha guadagnato 142.61 punti (75.41, 67.20) e totalizzato 213.90. Bel terzo posto per la debuttante russa Sofia Samodurova, artefice di una prova eseguita senza particolare sbavature in cui ha ricevuto il punteggio nel segmento di 134.29 (72.07, 62.22) ottenendo un totale di 198.70. Tappa sfortunata per le quotate Bradie Tennell (quarta, 192.89), Polina Tsurskaya (settima, 159.45) e Marin Honda (ottava, 158.04).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Lindsey Wasson (ISU Figure Skating Official Facebook)