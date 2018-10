Pattinaggio artistico, Skate America 2018: Miyahara in testa dopo lo short program, Sakamoto in scia

Sarà una lotta tutta giapponese per la vittoria della gara femminile di Skate America 2018, tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Everett (USA). Dopo il programma corto, infatti, Satoko Miyahara e Kaori Sakamoto sono separate da poco più di due punti e si aspettano scintille nel free program che si disputerà nella serata italiana. La 20enne di Kyoto, terza agli ultimi Mondiali e quarta alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, ha interpretato al meglio il suo esercizio sulle note di Song for the Little Sparrow e ha conquistato un eccellente 73.86, demolendo il suo personale di ben sei punti (ottenuto un mese fa nell’International Classic di Salt Lake City).

La piccola nipponica, apprezzata sia per la parte tecnica (39.42) che per i components (34.44), è riuscita così a distaccare la connazionale Kaori Sakamoto (71.29), incantevole classe 2000 già terza ai Mondiali juniores e vincitrice degli ultimi Four Continents. La ragazza di Kobe, sulle note di From My First Moment, ha fatto capire tutto il suo potenziale rimanendo in scia all’altra quotata nipponica (abbattuto il personale di oltre 21 punti, 37.92 di tecnico e 33.37 per le componenti). Al terzo posto la russa Sofia Samodurova (64.41), classe 2002 che avevamo già visto all’opera al Lombardia Trophy e che ora lotterà per il podio con la giapponese Marin Honda (62.74) ma anche le statunitensi Bradie Tennell (61.72) e Megan Wessenberg (60.20) sono davvero molto vicine.

SKATE AMERICA 2018: CLASSIFICA PROGRAMMA CORTO FEMMINILE













Nella foto Alina Zagitova, assente a questa gara