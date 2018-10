Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix 2018: l’elenco dei partecipanti alle Finali di Vancouver

Con la vittoria a sorpresa del francese Adam Siao Him Fa e con il primato confermato dalla coppia di danzatori russi formata da Arina Ushakova-Maxim Nekrasov si è conclusa l’Armenian Cup, settimo e ultimo appuntamento di qualificazione del circuito ISU Junior Grand Prix di pattinaggio artistico 2018-2019. Immediatamente dopo la fine dell’ultima tappa, è stata ufficialmetne stilata la lista dei partecipanti alle Finali di Vancouver (Canada) che si svolgeranno dal 6 al 9 Dicembre.

Per il primo importantissimo appuntamento della stagione i riflettori saranno principalmente puntati sul settore femminile che, con la partecipazione di cinque atlete russe su sei, offrirà a tutti gli appassionati uno spettacolo ineguagliabile, complice l’impressionante livello tecnico proposto dalle concorrenti, addirittura più alto di quello delle colleghe Senior. Grande attesa anche per le restanti categorie, in particolare quella individuale maschile in cui, nel corso delle tappe di qualificazione, abbiamo assistito spesso a dei ribaltimenti di fronte e a dei risultati totalmente inaspettati. Marchio di garanzia le specialità della danza sul ghiaccio e delle coppie di artistico, con gli atleti russi in pole position per conquistare le posizioni più prestigiose.

FINALISTE INDIVIDUALE FEMMINILE

Alexandra Trusova (RUS)

Alyona Kostornaya (RUS)

Anna Shcherbakova (RUS)

Anastasia Tarakanova (RUS)

Kim Ye Lim (KOR)

Alyona Kanysheva (RUS)

Riserve:

Anna Tarusina (RUS)

You Young (KOR)

Rion Sumiyoshi (JPN)

FINALISTI INDIVIDUALE MASCHILE

Petr Gumennik (RUS)

Camden Pulkinen (USA)

Adam Siao Him Fa (FRA)

Tomoki Hiwatashi (USA)

Andrew Torgashev (USA)

Koshiro Shimada (JPN)

Riserve:

Stephen Gogolev (CAN)

Kirill Iakovlev (RUS)

Yuma Kagiyama (JPN)

FINALISTI DANZA SUL GHIACCIO

Arina Ushakova-Maxim Nekrasov (RUS)

Elizaveta Khudaiberdieva-Nikita Nazarov (RUS)

Avonley Nguyen-Vadym Kolesnik (USA)

Sofia Shevchenko-Igor Eremenko (RUS)

Marjorie Lajoie-Zachary Lagha (CAN)

Maria Kazakova-Georgy Reviya (GEO)

Riserve:

Polina Ivanenko-Daniil Karpov (RUS)

ElizavetaShanaeva-Devid Naryzhnyy (RUS)

Darya Popova-Volodymyr Byelikov (UKR)

FINALISTI COPPIE DI ARTISTICO

Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov (RUS)

Polina Kostiukovich-Dmitrii Ialin (RUS)

Kseniia Akhanteva-Valerii Kolesov (RUS)

Apollinariia Panfilova-Dmitry Rylov (RUS)

Anastasia Poluianova-Dmitry Sopot (RUS)

Sarah Feng-Tj Nyman (USA)

Riserve:

Laiken Lockley-Keenam Prochnow (USA)

Riku Miura-Shoya Ichihashi (JPN)

Patricia Andrew-Paxton Fletcher (CAN)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating