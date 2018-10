Pattinaggio artistico, Grand Prix Helsinki 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Lo stadio del ghiaccio della capitale della Finlandia Helsinki Ice Hall, ospiterà questo fine settimana la terza tappa del circuito Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico che, di fatto, sostituisce la classica Cup Of China, quest’anno annullata per problemi di tipo organizzativo.

In questa occasione, decisamente più delle altre volte, potremo godere di uno spettacolo di altissima qualità: l’Italia sarà rappresentata dalla coppia di artistico Nicole Della Monica-Matteo Guarise (al debutto stagionale nel circuito), da Matteo Rizzo e dai danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri, a caccia di una nuova posizione sul podio sognando le finali di Vancouver. A proposito di danza inoltre, nella tappa finlandese farà il suo esordio assoluto la coppia azzurra formata da Jasmine Tessari-Francesco Fioretti. Ma non finisce qui. Scenderanno sul ghiacccio infatti fuoriclasse assoluti come i Campioni Olimpici Yuzuru Hanyu e Alina Zagitova, oltre che atleti come Junhwan Cha, Bojang Jin, Mikhail Kolyada, la coppia di artistico Nataliia Zabiiako-Alexander Enbert e i danzatori Alexandra Stepanova-Ivan Bukin.

Si potrà seguire l’intero evento live tramite il feed ISU disponibile su Eurosport Player. Data la folta presenza di pattinatori azzurri e di big internazionali tuttavia, è prevista la trasmissione delle gare in diretta sia su Eurosport 2 che su Raisport, canale 57 del digitale terrestre. Riportiamo di seguito il programma con orario italiano:

Venerdì 2 novembre

14:00 Short program coppie di artistico

15:45 Short program individuale femminile

17:47 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Sabato 3 novembre

11:45 Short program individuale maschile

13:37 free skating coppie di artistico

16:30 free skating individuale femminile

18:40 free dance danza sul ghiaccio

Domenica 4 novembre

13:00 Free skating individuale maschile

16:30 Exhibition Gala

Foto: Valerio Origo