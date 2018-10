Pattinaggio artistico, Grand Prix 2018: Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov per la leadership, Nicole Della Monica e Matteo Guarise a caccia della Finale

Non ci sarà alcuna coppia d’artistico del podio olimpico alla veniquattresima edizione dell’ISU Grand Prix, in partenza questa settimana con la tappa inaugurale di Skate America.

Con la momentanea pausa di Aliona Savchenko-Bruno Massot, il ritiro di Megan Duhamel-Eric Radford e l’assenza dal circuito di Wenjiing Sui e Cong Han, tante coppie sono in lizza per conquistare un posto d’onore alle Finali di Vancouver e, tra queste, spiccano anche gli azzurri Nicole Della Monica e Matteo Guarise.

Ripartiamo da un dato: 206.06. Ovvero il punteggio ottenuto agli scorsi Campionati del Mondo di Milano, in cui i talenti azzurri si sono classificati al quinto posto, conquistando il loro nuovo primato personale. Scavalcare quota 200 punti è stato molto importante per Nicole e Matteo, ormai entrati a pieno titolo tra le coppie di vertice. La stagione olimpica tuttavia, nonostante il grandissimo miglioramento degli azzurri e il primo podio conquistato in una tappa del Grand Prix (terza posizione all’Internationaux De France di Grenoble), non ha mostrato al 100% le potenzialità dei due pattinatori che, affinando i piccoli problemi avuti con i salti in parallelo, potranno davvero dare filo a torcere a tutti i partecipanti, complice la loro grande capacità di eseguire in modo pulito gli elementi di coppia, sollevamenti in primis.

Chi potrà beneficiare della dipartita dei medagliati olimpici sono senza dubbio i russi Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, atleti che partono con i favori del pronostico. I Vice Campioni Mondiali in carica sono stati protagonisti di una buona prova alla prima gara internazionale, il Finlandia Trophy, in cui hanno pattinato un ottimo short program commettendo qualche imprecisione nel secondo segmento di gara, collezionando un totale di 198.98 punti. Da non sottovalutare anche l’altra coppia russa formata da Natalia Zabiiako e Alexander Enbert, cresciuti molto nell’ultima stagione, appena reduci dal trionfo al Lombardia Trophy.

Tra gli altri pattinatori favoriti impossibile non citare i francesi Vanessa James-Morgan Ciprès, quinti classificati a PyeongChang 2018 e medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali milanesi, apparsi in grande spolvero all’Autumn Classic International con due programmi valutati complessivamente al di sopra dei 200 punti (210.21) davanti ai canadesi seconda classificati Kirsten Moore-Towers e Micheal Marinaro, altra coppia papabile per un posto alle Finali così come i cinesi Xiaoyu Yu-Hao Zhang, in cerca di riscatto dopo un Mondiale deludente.

Foto: Pier Colombo