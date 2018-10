Hockey ghiaccio, Champions League 2018-2019: Bolzano soffre con Tychy ma vince e passa il turno

Si è giocata la sesta, ed ultima, giornata dei gironi della Champions Hockey League 2019. Bolzano era a caccia della qualificazione per i playoffs, prima squadra italiana a centrare questo risultato e, nonostante grande sofferenza, l’impresa è stata compiuta. La squadra altoatesina ha vinto con il punteggio di 6-4 contro il GKS Tychy, ma le Foxes hanno rischiato grosso. avendo dilapidato un vantaggio di ben quattro reti. Con questa vittoria Bolzano si qualifica come seconda nel Gruppo C e scrive la storia dell’hockey italiano. Chi sperava nel passo falso degli altoatesini era l’IFK Helsinki reduce dal ko per 1-5 sul ghiaccio dell’AIK Skellefteå AIK (già sicura del primo posto) ma il successo di Bolzano ha spezzato ogni speranza dei finlandesi. I match del prossimo turno inizieranno a novembre.

LA PARTITA

Le Foxes vogliono mettere in chiaro che la sconfitta del match d’andata era stata solamente un passaggio a vuoto, e iniziano a testa bassa. I polacchi resistono con i denti fino a che possono, ma al minuto 11 gli altoatesini passano già in vantaggio con una rete di Mike Blunden su assist di Brett Findlay. Passano otto giri di lancette e la squadra di Kai Suikkanen raddoppia con la rete di Luca Frigo che va a suggellare un primo tempo dominato, con un parziale di 2-0 e 18 tiri in porta a 7.

La seconda frazione si apre sulla stessa falsa riga. Al minuto 29 Mike Blunden assistito da Findlay supera il portiere Lewartowski e segna il 3-0, mentre dopo appena due minuti arriva il poker di Marco Insam servito da Angelo Miceli. Sembra tutto facile, con Bolzano in controllo assoluto, ma a quel punto Tychy risponde con due reti a breve distanza di Galant e Rzeszutsko che riaprono i discorsi. Bolzano chiude il tempo in affanno, tanto che i polacchi vanno ancora a segno, con Kikhnov su assist di Novajovky e si portano sul 3-4.

Ad inizio terza frazione avviene l’impensabile. Tychy pareggia sul 4-4 con la marcatura di Szczechura. Il pubblico di Bolzano trattiene il fiato per una rimonta che ha dell’incredibile. Le Foxes, tuttavia, reagiscono e tornano avanti con Matti Kuparinen al minuto 8 e, dopo pochi istanti, centra l’immediata doppietta, portando il punteggio sul 6-4. Da quel momento in avanti i padroni di casa si sbloccano mentalmente, gestiscono i ritmi dell’incontro e portano a casa un successo di platino.

