Pattinaggio artistico, Skate America 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv.

La città di Everett, nello stato di Washington, ospiterà questo fine settimana Skate America 2018, tappa inaugurale del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico 2018-2019. A rappresentare i colori azzurri ci saranno Matteo Rizzo, al debutto nella competizione in massima categoria, e i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri, galvanizzati dal buon primo posto ottenuto all’ultima edizione del Lombardia Trophy.

Le gare saranno trasmesse dalle reti Raisport, Eurosport e in streaming live su Eurosport Player. Nello specifico è prevista una diretta Sabato 20 Ottobre alle ore 22.15 su Eurosport 2 oltre che due differite, in programma Domenica 21 Ottobre alle ore 13:15 (Eurosport 2) e alle 23:00 (Eurosport 1). La tv nazionale trasmetterà invece l’evento in differita nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24, alle ore 13:50, sul canale 57 del digitale terrestre. Di seguito il programma completo con orari italiani.

Venerdì 19 Ottobre (notte tra venerdì e sabato in Italia)

04:30 Short program coppie di artistico

06:00 Short program individuale maschile

Sabato 20 Ottobre

22:15 Free skating coppie di artistico (diretta Eurosport 2)

00:00 Free skating individuale maschile

04:15 Short program individuale femminile

06:10 Ryhthm Dance danza sul ghiaccio

Domenica 21 Ottobre

20:00 Free dance danza sul ghiaccio

22:00 Free skating individuale femminile

03:14 Exhibition Gala

Foto: Colombo Pier