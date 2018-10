Sci alpino, Sofia Goggia: “Rimangono altri sogni da inseguire, la classifica generale va costruita mattone dopo mattone”

Alla vigilia della nuova stagione sportiva Sofia Goggia si confessa al “Corriere dello Sport“: la campionessa olimpica e detentrice della Coppa del Mondo di specialità della discesa libera ha rivelato al quotidiano sportivo romano i nuovi obiettivi fissati per l’annata 2018-2019 dopo gli scorsi mesi da sogno vissuti.

L’atleta bergamasca ha parlato della sua preparazione estiva: “Ho potuto lavorare con più tranquillità, soprattutto sotto il punto di vista mentale. È stata sicuramente meno stressante rispetto a quella dello scorso anno, quando dovevo riprendere gli allenamenti dopo la prima stagione di Coppa del Mondo in cui ero riuscita ad inserirmi in pianta stabile tra le migliori“.

Nonostante l’oro olimpico e la Coppa del Mondo di specialità dello scorso anno, la sua fame di vittoria non si placa: “Sono fortunata perché a 25 anni un sogno sono già riuscita ad agguantarlo. Anzi due, visto che anche la coppettina lo è: ne rimangono altri da inseguire, quindi il percorso è sempre quello e si continua a sognare“.

Il prossimo obiettivo potrebbe essere quello di competere per la Coppa del Mondo generale: “La classifica generale è un qualcosa che non si può impostare a tavolino, ma che va costruita mattone dopo mattone. Non ci penso, ma mi ritrovo spesso a parlarne perché tutti me lo chiedono. Prima di puntare alla generale, che è un obiettivo molto ambizioso, bisognerebbe provare a portare a casa altre coppette di specialità“.

A fine stagione si ritirerà Lindsey Vonn: “Ovviamente è sempre un onore gareggiare con lei, di cui spesso nemmeno noi colleghe ci rendiamo conto. Tra due o tre decenni ne parleremo ai nostri figli e le nuove generazioni cresceranno con la sua icona ben in mente: è un monumento vivente quella donna“.













Foto: fisi pentaphoto

