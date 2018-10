Pallone d’Oro Under 21 2018: tutti i candidati e i calciatori nominati. Ci sono Gigi Donnarumma e Patrick Cutrone!

France Football ha istituito il Pallone d’Oro riservato agli Under 21. Il Premio Kopa (in onore di Raymond Kopa, primo francese a vincere il Ballon d’Or) è dedicato alle giovani promesse di tutto il mondo, una novità istituita dalla celebre rivista a partire da questa stagione. Oggi sono state presentate le nomination, dieci possibili candidati per la conquista del titolo e tra loro ci sono due italiani.

Si tratta di Gianluigi Donarumma e di Patrick Cutrone, rispettivamente portiere e attaccante del Milan. Nella lista presente anche il romanista Justine Kluivert. Il grande favorito della vigilia è il francese Kylian Mbappé che però potrebbe conquistare anche il “vero” Pallone d’Oro. Di seguito i dieci candidati per il Pallone d’Oro Under 21 – Premio Kopa:

PALLONE D’ORO UNDER 21 – CANDIDATI:

Houssem Aouar (Francia, Lione)

Trent Alexander-Arnold (Inghilterra, Liverpool)

Patrick Cutrone (Italia, Milan)

Ritsu Doan (Giappone, Groningen)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Milan)

Amadou Haidara (Mali, Salisburgo)

Justine Kluivert (Olanda, Roma)

Kylian Mbappé (Francia, PSG)

Christian Pulisic (USA, Borussia Dortmund)

Rodrygo (Brasile, Santos)













Foto: Gianfranco Carozza