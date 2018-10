Pallone d’Oro 2018: i candidati al premio, tutti i calciatori nominati e i favoriti. Ci sono Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar

France Football ha rivelato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2018, il prestigioso premio riservato al miglior calciatore del Mondo. Questa volta l’ambito riconoscimento non dovrebbe essere un affare tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi come è sostanzialmente stato nell’ultimo decennio, anche l’altro fenomeno Neymar non dovrebbe essere in lizza. I candidati principali dovrebbero essere Kylian Mbappé e Kuka Modric ma attenzione anche ai possibili outsider. Di seguito la lista completa dei calciatori nominati per il Pallone d’Oro 2018.

CANDIDATI PALLONE D’ORO 2018

Sergio Aguero (Argentina, Manchester City)

Gareth Bale (Galles, Real Madrid)

Alisson Becker (Brasile, Roma/Liverpool)

Karim Benzema (Francia, Real Madrid)

Edinson Cavani (Uruguay, PSG)

Thibaut Courtois (Belgio, Chelsea/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid/Juventus)

Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City)

Roberto Firmino (Brasile, Liverpool)

Diego Godin (Uruguay, Atletico Madrid)

Antoine Griezmann (Francia, Atletico Madrid)

Eden Hazard (Belgio, Chelsea)

Isco (Spagna, Real Madrid)

Harry Kane (Inghilterra, Tottenham)

N’Golo Kante (Francia, Chelsea)













