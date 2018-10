Volley femminile, Mondiali 2018: Paola Egonu in lotta per la classifica cannonieri! Miriam Sylla miglior attaccante, Anna Danesi prima nei muri: l’Italia vola

Paola Egonu è in piena lotta per vincere la classifica marcatrici ai Mondiali 2018 di volley femminile. L’opposto dell’Italia ha infatti messo a segno 120 punti e occupa la quarta posizione nella classifica provvisoria ma ha ampie chance di scalare le posizioni: la tedesca Louisa Lippmann (140) e l’azera Polina Rahimova (132) dovranno infatti abbandonare la rassegna iridata mentre l’azzurra giocherà le Final Six (salvo brutte sorprese per la nostra Nazionale). Paola potrebbe così battagliare con l’olandese Lonneke Sloetjes (126) e con la cinese Zhu Ting (119), attenzione alla brasiliana Tandara Caixeta (113) e alla russa Kseniia Parubets (101) mentre la russa Nataliya Goncharova (119) ha dovuto abbandonare la competizione a causa di un infortunio alla spalla sinistra.

Gli ottimi risultati dell’Italia (sette vittorie consecutive e qualificazione alla terza fase ormai in cassaforte) sono dovuti alle eccellenti prestazioni individuali e infatti dominiamo nelle classifiche di rendimento:

MIGLIOR ATTACCANTE: Miriam Sylla si conferma al comando con un elevato 57,85% e un vantaggio contenuto nei confronti della serba Tijana Boskovic (56,74%) e dell’olandese Lonneke Sloetjes (55,56%).

MIGLIOR MURO: Anna Danesi sempre in testa per efficienza (1.05 muro a set) grazie alle sue 23 stampatone complessive, in termini assoluti inferiori solo alla russa Irina Fetisova (27, ma 1.04 a parziale).

MIGLIOR SERVIZIO: a sorpresa guida la tedesca Louisa Lippmann (18 aces, 0.75 a set) che precede l’azera Polina Rahimova (17, 0.74) e la messicana Samantha Bricio (16, 0.70). Paola Egonu è sesta (10, 0.45).

MIGLIOR RICEVITRICE: Monica De Gennaro risale fino alla seconda posizione (42,72%) nella classifica dominata dalla statunitense Kelsey Robinson (54,95%).













Foto: FIVB