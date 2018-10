Beach handball, Olimpiadi Giovanili 2018: l’Italia parte alla grande, due vittorie contro Paraguay e Mauritius

Ottimo avvio per l’Italia del beach handball alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La nostra Nazionale ha vinto le prime due partite giocate, gli azzurrini della pallamano su sabbia sono subito riusciti a mettersi in luce surclassando prima il Paraguay e poi le Mauritius, battuti sempre per 2-0.

Contro i sudamericani primo parziale dominato 23-12 e poi 21-18 nel secondo con gli 11 gol di Davide Notarangelo e i 7 di Max Prantner. Contro gli africani, invece, 28-7 e 30-13 grazie al perfetto 10 su 10 di Christian Mitterrutzner, alle 9 reti di Davide Notarangelo e alle 5 marcature di Max Prantner senza dimenticarsi dei 4 centri di Umberto Bronzo. L’Italia vola così in testa al gruppo B a punteggio pieno insieme all’Argentina, davanti a Portogallo e Croazia che invece hanno vinto un incontro. Domani gli azzurri affronteranno i balcanici e l’Albiceleste con l’obiettivo di avvicinarsi al passaggio del turno.













Foto FIGH