Basket, Champions League 2018-2019: comincia l’avventura di Avellino, Venezia e Virtus Bologna

Dopo che la fine di settembre ha visto svolgersi i tre turni di qualificazione (non superati da Cantù), per la Basketball Champions League 2018-19 è tempo di scaldare i motori, perché inizia la stagione regolare. Quattro gironi da otto squadre, 14 partite di stagione regolare, tre italiane in lotta per poter passare questa prima fase della competizione nata nel 2016-17 e il cui trofeo è detenuto dall’AEK Atene. Andiamo a vedere cosa offre il calendario per Avellino, Venezia e Bologna.

NIZHNY NOVGOROD-SIDIGAS AVELLINO (Martedì 9 ottobre, ore 18)

Trasferta nel Volga per la Scandone, proveniente dalla convincente vittoria nella prima di campionato contro Cantù, con Caleb Green e Norris Cole in grande spolvero. Il Nizhny Novgorod si è fatto largo tra i tre turni di qualificazione, in cui ha eliminato prima il Porto, poi l’Aris Salonicco (perdendo in casa 63-65 e poi vincendo 51-62 in Grecia con 16 di Kendrick Perry) e infine il Pardubice. Vi gioca l’ex Virtus Bologna Roderick Odom, che attorno a sé ha una squadra di una certa esperienza: molti sono i giocatori autoctoni, ma c’è anche spazio per Vladimir Dragicevic, buon giocatore a questi livelli visto al Banvit Bandirma nel 2014-15.

UMANA REYER VENEZIA-PAOK SALONICCO (Martedì 9 ottobre, ore 20:30)

Sfida contro il proprio passato per la Reyer, che si trova di fronte Phil Goss, che in Italia ha giocato per molti anni tra Venezia (appunto), Rimini, Scafati, Varese, Roma e Brindisi. Gli uomini di De Raffaele vengono dalla sudata vittoria contro Torino al Taliercio, ma dovranno fare una certa attenzione alla squadra di Salonicco, che si presenta con qualche nazionale nel roster: si va dal ventunenne Antonis Koniaris all’esperto Vangelis Margaritis, senza dimenticare l’ex Sassari Will Hatcher (al suo terzo approdo in bianconero), ma c’è anche Ioannis Athinaiou che i tifosi di Milano ricorderanno per esser rimasto nel roster di Luca Banchi per poche partite giocando, in Serie A, 16 minuti totali. Da capire quanto può offrire il ventottenne ala-centro Darius Garrett.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-NEPTUNAS KLAIPEDA (Mercoledì 10 ottobre, ore 20:30)

Bologna torna a riaccendere le luci sulla pallacanestro europea dopo tanti, forse pure troppi anni: per l’occasione, arriva al PalaDozza il Neptunas Klaipeda, diventato stabilmente terza forza (a tratti seconda) del basket lituano. Dopo la vittoria a Trieste coi 29 punti di Kevin Punter a fermare una buonissima Alma, le V nere dovranno far fronte a un avversario che nel ruolo di centro ha l’ex Brindisi e Ravenna Jerai Grant, mentre in cabina di regia c’è l’ex nazionale Delininkaitis e in generale un ampio blocco lituano, coadiuvato dalla guardia ex NBA, Napoli e Roseto Kyle Weaver.













