Basket 3×3, Olimpiadi Giovanili 2018: i risultati della seconda giornata. Buon esordio degli USA al femminile

Si è giocata oggi la seconda giornata del torneo di basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Sia nel torneo maschile che in quello femminile si è giocato il girone B: curiosamente, in entrambi vi è l’Ucraina, che ha messo a segno quattro vittorie, due per sesso. Hanno esordito gli USA al femminile, che hanno concesso poco e nulla a Venezuela e Sri Lanka. Per l’Italia maschile c’è ancora da aspettare fino al 10 ottobre, giorno in cui se la vedrà con Lettonia e Kirghizistan. Domani giocheranno il girone A maschile e il girone C femminile.

Di seguito i risultati dei dieci incontri odierni (5 maschili e 5 femminili):

UOMINI – GIRONE B

Andorra-Nuova Zelanda 16-21 (Pons 6; de Geest 8)

Venezuela-Brasile 19-21 (Ortega 7; Souza 9)

Ucraina-Andorra 22-5 (Zaiets 9; Pena Blanco e Pons 2)

Nuova Zelanda-Venezuela 21-15 (de Geest 12; Alcala e Ortega 5)

Ucraina-Brasile 20-15 (Serheiy 9; Iglesias de Souza 7)

DONNE – GIRONE B

Venezuela-Stati Uniti 9-21 (Zapata 4; Boston 7)

Sri Lanka-Egitto 17-15 (Morseth 7; Haytam Mohamed 11)

Ucraina-Venezuela 22-11 (Liashko 11; Betancourt e Zapata 5)

Stati Uniti-Sri Lanka 21-8 (Brunelle 9; Sri Wickramage Don 5)

Ucraina-Egitto 21-6 (Hutevych 9, Tawheed 3)













