Pallanuoto, terzo turno preliminare Champions League 2018-2019: dolce sconfitta per Brescia, che accede alla fase a gironi

Le italiane al via della Champions League di pallanuoto, che scatterà mercoledì prossimo saranno tre: alla Pro Recco, già ammessa alla fase a gironi, ed alla Sport Management, che ha superato lo Strasburgo nel terzo turno preliminare, si è aggiunto il Brescia, che ha completato il capolavoro italico superando la squadra vicecampione di Spagna del Terrassa.

Oggi la squadra lombarda è uscita sconfitta dalla gara di ritorno per 9-8, ma l’8-4 maturato nella sfida d’andata ha regalato il pass alla formazione italiana: la qualificazione del Brescia però non è mai stata in discussione. La squadra vicecampione d’Italia è stata sempre avanti nel punteggio, ad eccezione del 6-5 a 2’22” dalla sirena di metà gara e del 9-8 a 4″ dal termine.

Il Brescia però ha compiuto il capolavoro nel terzo periodo, dove Del Lungo ha abbassato la saracinesca, con gli italiani bravi anche a disinnescare gli attacchi avversari in due situazioni di inferiorità numerica, arrivando a otto minuti dal termine avanti 8-6. Con sei gol di margine nel computo complessivo i lombardi hanno abbassato la guardia, incassando il gol della sconfitta a 4″ dalla sirena conclusiva. Punteggio finale 9-8 per gli spagnoli, computo aggregato 16-13 per la compagine italiana.

Terrassa-Brescia 9-8 (3-3, 3-3, 0-2, 3-0) [and. 4-8]

Terrassa: I. Aguilar, Sanahuja 4, Mora 1, Alarcon 1, O. Aguilar, De La Fuente, Sanchez 1, Salvador, Barroso 1, Gallego, O. Rodriguez, Pericas 1, Segura. All. Didac Cobacho.

Brescia: Del Lungo, Garozzo, C. Presciutti 2, Figlioli, Gallo 1 (rig.), Rizzo 2, Muslim 1, Nora, N. Presciutti 1, Bertoli, M. Janovic 1, Vukcevic, Morretti. All. Bovo.

Note: sup. num. Terrassa 4/9, Brescia 5/10. Rig.: Brescia 1/1.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it