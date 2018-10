VIDEO Paola Egonu manda Evgeniya Startseva all’ospedale! Schiacciata da ko contro la russa, colpo violentissimo

Paola Egonu ha mandato all’ospedale Evgenya Startseva! Ovviamente involontariamente: l’opposto dell’Italia ha scaraventato una schiacciata potentissima sul finale del quarto set della sfida alla Russia valida per i Mondiali 2018. La Panterona da vera indemoniata ha colpito la palleggiatrice avversaria con una furia inaudita e la regista russa è letteralmente andata al tappeto tanto che è stata portata in ospedale per degli accertamenti! Una vera legnata da fuoriclasse indiscussa, Startseva ne sa qualcosa. Di seguito il VIDEO della schiacciata da urlo di Paola Egonu.













Foto: FIVB