Pallanuoto, terzo turno preliminare Champions League 2018-2019: BPM Sport Management sul velluto, centrata la fase a gironi

Dopo il +6 esterno soltanto un miracolo sportivo dei transalpini dello Strasburgo poteva impedire alla BPM Sport Management di accedere alla fase a gironi della prossima Champions League di pallanuoto: dopo il 10-4 della gara d’andata, oggi nel ritorno del terzo turno preliminare i Mastini hanno schiantato 16-6 i francesi festeggiando davanti al pubblico bustocco.

Dopo le cinque reti della gara d’andata, oggi capitan Luongo ne ha messi a referto altri sei: i suoi gol sarebbero bastati a battere i francesi, che comunque oggi sono riusciti a mettere la testa avanti a fine primo quarto, chiuso sul 2-3. La reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere e così a metà gara i Mastini sono passati a condurre 6-5.

La seconda metà di gara è stato un assolo griffato Sport Management: l’ultima rete transalpina arriva a 3’29” dalla fine del terzo quarto, per la compagine italiana scatta il festival del gol per festeggiare la qualificazione. Nei 16 minuti finali i Mastini azzannano i francesi e li bucano 10 volte. Finisce 16-6, punteggio totale nelle due sfide 26-10.

Sport Management-Strasburgo 16-6 (2-3, 4-2, 5-1, 5-0) [and. 10-4]

Sport Management: Lazovic, Dolce 1, Damonte 2, Alesiani 3, Fondelli, E. Di Somma, Drasovic 2, Bruni 1, C. Mirarchi, S. Luongo 6, Casasola 1, Valentino, Nicosia. All.:Baldineti.

Strasburgo: Offner, Chion, Jablonski 1, Kintsurashvili 1, Rachedi, D. Babic 1, Letica, Lanau, Denux, P. Markovic, Budjen, Bratic 3 (1 rig.), Fontani. All.: Racunica.

Note: sup. num. Bpm 6/12, Strasburgo 3/9. Rigori: Strasburgo 1/1.













Foto: Comunicato BPM Sport Management

