Pallanuoto, terzo turno preliminare Champions League 2018-2019: Brescia e Sport Management per l’accesso alla fase a gironi

Un ultimo ostacolo prima dell’accesso alla fase a gironi della Champions League di pallanuoto: Brescia e Sport Management cercano di entrare tra le migliori 16 squadre di club d’Europa che daranno vita alla più importante competizione continentale. C’è anche un paracadute: in caso di insuccesso ci sarà l’approdo ai quarti di Euro Cup.

Il terzo turno preliminare infatti vede un doppio confronto: andata domani, sabato 6, ritorno mercoledì 10. Il Brescia ha il compito più arduo: i lombardi attendono il Terrassa, squadra vicecampione di Spagna, secondo in patria soltanto al Barceloneta nella scorsa stagione. La formazione italiana dovrà sfruttare al massimo la gara d’andata tra le mura amiche, domani alle ore 19.00.

Discorso diverso per la BPM Sport Management, che ha un compito più agevole: i Mastini infatti saranno opposti ai transalpini di Strasburgo, la squadra che tutti avrebbero voluto incontrare, perché ritenuta la più debole del lotto. La formazione italiana dovrà dare il massimo domani in Francia alle ore 20.00 per poi giocarsi tutto nel ritorno casalingo.

Le altre due sfide per un posto nella fase a gironi vedranno opposte i magiari del Ferencvaros e gli ellenici del Vouliagmeni, con andata in Ungheria e ritorno in Grecia, e, nel caldissimo derby balcanico, i croati di Spalato ed i montenegrini di Herceg Novi, con andata in Croazia e ritorno in Montenegro.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it