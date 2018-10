Pallanuoto, terzo turno preliminare Champions League 2018-2019: Brescia e Sport Management ad un passo dalla fase a gironi

Ad un passo dal sogno: nella giornata di domani Brescia e BPM Sport Management si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della Champions League di pallanuoto. Entrambe le formazioni italiane partono da un cospicuo vantaggio: i Mastini hanno il pass praticamente in tasca, mentre i vicecampioni d’Italia dovranno comunque tenere desta l’attenzione.

La BPM parte da una situazione che definire di estremo vantaggio sarebbe riduttivo: contro i transalpini dello Strasburgo i Mastini hanno vinto all’andata per 10-4 in trasferta (cinquina di capitan Luongo) ed ora dovranno soltanto gestire la situazione in attesa di poter festeggiare davanti al pubblico di casa. Quasi nulle le possibilità che i francesi possano rimontare un così grande svantaggio, per giunta lontano dalle mura amiche.

Situazione leggermente più delicata per Brescia, che parte comunque dall’8-4 interno costruito all’andata contro gli spagnoli del Terrassa. I lombardi giocheranno in casa della squadra vicecampione di Spagna e sicuramente l’ambiente sarà caldissimo. La stessa formazione iberica nello scorso turno aveva affrontato la BPM, pareggiando, ma comunque Brescia dovrà stare attenta ad una formazione che all’andata nella prima metà di gara aveva dato filo da torcere alla squadra italiana. Certamente la situazione è favorevole, ma sarà importante non far scappare in avvio gli iberici, che tenteranno in ogni modo la disperata rimonta.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it