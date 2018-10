Pallanuoto, Europa Cup 2018-2019: Montenegro-Italia 11-8 dtr. Sandro Campagna: “La squadra avrebbe meritato un risultato diverso”

L’Italia della pallanuoto maschile è uscita sconfitta dall’esordio nel primo turno dell’Europa Cup, che vedeva gli azzurri impegnati in trasferta in Montenegro. Il Settebello, dopo l’8-8 dei tempi regolamentari, è stato battuto ai tiri di rigore per 11-8. Al termine del match ha parlato al sito federale Sandro Campagna.

Il CT ha affermato: “E’ stata una bella partita, molto fisica come ci aspettavamo, e finché siamo stati in condizione abbiamo retto bene. Non voglio attaccarmi all’arbitraggio, ci sta e noi dobbiamo adattarci. La squadra avrebbe meritato un risultato diverso, abbiamo sempre condotto il match, anche con due gol di vantaggio tre volte“.

Nonostante tutto, il Settebello ha rischiato la sconfitta nei tempi regolamentari: “Peccato per il passaggio a vuoto nel terzo tempo, ma sono soddisfatto nel complesso. I ragazzi nelle difficoltà vengono sempre fuori, come nell’ultimo quarto, nel quale hanno difeso alla grande nonostante la pesante inferiorità numerica per tre minuti e mezzo“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katacarix shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it