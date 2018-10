Pallanuoto, Europa Cup 2018-2019: il Settebello viene sconfitto ai rigori dal Montenegro

Una buona prestazione con qualche svarione di troppo. Non è ancora il Settebello al 100% della condizione, ma come esordio non può che soddisfare ct Sandro Campagna. Si è disputata oggi a Podgorica la prima partita del Girone C di Europa Cup, il Settebello ha pareggiato per 8-8 con i padroni di casa del Montenegro, salvo essere sconfitto poi ai rigori. Nulla di compromesso in chiave passaggio del turno: ricordiamo che infatti avanzeranno alle finali le prime due di ogni raggruppamento e, assieme agli azzurri e ai montenegrini troviamo nel Girone C anche la Francia, avversario nettamente alla portata. C’è sicuramente qualcosa da sistemare: soprattutto in zona offensiva, con l’uomo in più che non ha mai funzionato oggi (2/8 per gli azzurri).

La partita

Gli azzurri partono forte e, al termine del primo quarto, si trovano in vantaggio per 3-2 con le reti di Fondelli, Di Fulvio e Molina. Secondo tempo davvero molto equilibrato che vede l’Italia portarsi sul +2 con la rete del rientrante Matteo Aicardi. Spettacolare rimonta del Montenegro al rientro in acqua: doppio botta e risposta, con Echenique e Presciutti che rispondono a Brguljan ed Ivovic, ma sul finale Popadic e ancora una volta un inarrestabile Ivovic trovano il pari. Tanta tensione nell’ultima frazione: Molina e Figlioli portano due volte avanti l’Italia, ma la brutalità di Renzuto vale espulsione e rigore, con Ivovic che è perfetto. Pareggio, si va ai rigori dove Figlioli, Echenique e Gallo non riescono a segnare e vengono ipnotizzati da Lazovic.

Montenegro-Italia 8-8 (11-8 dopo i rigori)

Montenegro: Lazovic, Brgulian 2, Banicevic, Petkovic, Popadic 1, Draskovic, Janovic 1, Djurdjic 1, Ivovic 3, Spaic, Cuckovic, Murisic, Kandic. Coach. Gojkovic

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Molina Rios 2, Figlioli 1, Fondelli 1, Velotto, Renzuto Iodice, Gallo, Presciutti 1, Echenique 1, Aicardi 1, Bertoli, Nicosia. Coach. Campagna

Arbitri: Putnikovic (rus), Tiozzo (cro)

Note:

Parziali 2-3, 0-1, 4-2, 2-2

Superiorità numeriche: Montenegro 3/12 + un rigore e Italia 2/8. Uscito per limite di falli Popadic (M) a 3’01 del quarto tempo. Espulso per brutalità Renzuto Iodice (I) a 4’30 del quarto tempo. Spettatori 300 circa. Ai rigori: Ivovic gol, Figlioli parato, Janovic gol, Gallo parato,Djurdjic gol, Echenique traversa.













