Pallanuoto, Euro Cup 2018-2019: Ortigia pesca i greci del Vouliagmeni nei quarti di finale

Si è appena concluso il sorteggio dei quarti di finale dell’Euro Cup di pallanuoto: i siciliani dell’Ortigia, che hanno brillantemente superato le due fasi eliminatorie qualificandosi per la fase ad eliminazione diretta, incontreranno la formazione ellenica del Vouliagmeni.

Va ricordato che le quattro qualificate dalle fase eliminatorie di Euro Cup hanno incrociato le quattro eliminate al terzo turno della Champions League. Per quanto riguarda la compagine siracusana la gara d’andata si giocherà in casa il 21 novembre, ritorno in Grecia il 5 dicembre.

Di seguito gli accoppiamenti dei quarti di finale di Euro Cup di pallanuoto:

Team Strasbourg (FRA) v CN Marseille (FRA)

Primorac Kotor (MNE) v Jadran Herceg Novi (MNE)

CN Terrassa (ESP) v OSC Budapest (HUN)

CC Ortigia (ITA) v Vouliagmeni (GRE)













Foto: LivePhotoSport Claudio Bosco

