Pallanuoto, Champions League 2018-2019: tutte le partite della Pro Recco in diretta tv su Sky Sport

Grande novità per la pallanuoto italiana: la Pro Recco, squadra pluriscudettata e tra le più forti a livello internazionale, vedrà trasmesse tutte le proprie partite della Champions League 2018-2019 in diretta TV su Sky Sport, dalla Regular Season alla Final 8 in programma ad Hannover.

Di pochi minuti fa l’annuncio: per la stagione regolare, saranno in tutto 13 i match in onda, di cui 11 in esclusiva, con Sky che sarà “Media Partner” della Pro Recco e “Official Broadcaster” degli incontri giocati dai biancocelesti.

Queste le parole di Maurizio Felugo, presidente recchelino: “Alcuni mesi fa sembrava una conquista portare il nostro sport su Sky anche solo per le finali di Genova. Oggi quel sogno diventato realtà compie un ulteriore passo in avanti: per tutto l’anno le telecamere di Sky Sport seguiranno la Pro Recco anche fuori dalla vasca per far conoscere, sempre di più, la pallanuoto e i suoi protagonisti. È un risultato straordinario, impensabile fino a qualche anno fa. Lo abbiamo raggiunto con il lavoro, creando un’identità forte e comunicando nella maniera giusta. Ringrazio il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che da subito ha creduto nella Pro Recco e nel prodotto pallanuoto: l’accordo siglato oggi permetterà la crescita e la promozione del nostro sport nella vetrina più prestigiosa”.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico