Pallanuoto, Champions League 2018-2019: Pro Recco, Brescia e Sport Management all’esordio nella fase a gironi

Dopo la lunga fase preliminare è tempo di fase a gironi per la Champions League di pallanuoto: mercoledì 17 le tre big del nostro campionato esordiranno nel massimo torneo continentale per squadre di club. Impegno interno per la Sport Management, fuori Pro Recco e Brescia.

Nel Girone A la Pro Recco, campione d’Italia e vicecampione d’Europa, farà visita ai serbi della Stella Rossa di Belgrado per ricominciare al meglio la nuova rincorsa al titolo europeo, che culminerà nel mese di giugno nella Final Eight di Hannover, dove i recchelini vogliono essere ancora protagonisti.

Nel medesimo raggruppamento esordio esterno anche per il Brescia, che dopo aver superato secondo e terzo turno preliminare, inizia il proprio percorso in Romania, per l’esattezza nel fortino della Steaua Bucarest. Si tratta di due impegni alla portata delle formazioni italiane, forse con i lombardi attesi da una sfida leggermente più complessa.

Nel Girone B certamente l’incontro più affascinante, la sfida più prestigiosa: la Sport Management bagna l’esordio in Champions ospitando a Busto Arsizio i campioni d’Europa in carica, i greci dell’Olympiacos. I Mastini sono chiamati ad un’impresa sportiva, ma di certo il carattere, mostrato già nei tre turni preliminari, non manca alla compagine italiana.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it