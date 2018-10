Pallanuoto, Champions League 2018-2019: oggi la prima giornata. Programma, orari e tv

Si alza il sipario sulla fase a gironi della Champions League di pallanuoto e anche la tv scende in campo raggiungendo accordi con le squadre di club impegnate nel massimo torneo continentale: da una parte il Brescia ha annunciato che le sue gare saranno trasmesse da Eurosport, mentre dall’altro la Sport Management ha raggiunto un accordo con Sportitalia. Si attendono eventuali notizie in merito dalla Pro Recco.

La partita del Brescia in casa dei romeni della Steaua Bucarest sarà trasmessa in differita su Eurosport 2 a partire dalle ore 22.30, mentre la sfida dei Mastini contro i campioni d’Europa in carica dell’Olympiacos sarà trasmessa in diretta da Sportitalia. Non ci sarà copertura tv per la Pro Recco, impegnata a Belgrado contro i serbi della Stella Rossa. I tre incontri però, come tutte le sfide di Champions League, saranno trasmessi in streaming sul sito della LEN.

Di seguito il calendario delle italiane impegnate oggi in Champions League:

ore 19.30 Steaua Bucarest-Brescia (differita su Eurosport 2)

ore 20.30 Sport Management-Olympiacos (diretta su Sportitalia)

ore 20.30 Stella Rossa-Pro Recco

diretta streaming su LEN TV













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it