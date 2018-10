Pallanuoto, Champions League 2018-2019: dominio Pro Recco, Stella Rossa battuta 17-4

Esordio con una vittoria per Ratko Rudic sulla panchina della Pro Recco nelle competizioni europee. La compagine campione d’Italia parte fortissimo nel raggruppamento di Champions League imponendosi in trasferta per 17-4 sulla Stella Rossa. Match davvero senza storia dall’inizio alla fine: i liguri si sono testati in una delle prime uscite stagionali e hanno messo in luce già uno stato di forma più che discreto (da segnalare che comunque l’avversario non era ovviamente alla portata della rosa recchelina). Dopo una metà di gara equilibrata, devastanti sotto ogni punto di vista i pluriscudettati: parziale di 13-1 nei secondi 16′. Migliori in acqua il solito Aleksandar Ivovic e il nuovo arrivo Joe Kayes.

STELLA ROSSA-PRO RECCO 4-17 (1-1, 2-3, 1-6, 0-7)

Stella Rossa: Kralj, Tankosic 1, M. Maksimovic, Bursac, Martinovic, Vasic 1 (rig.), Bitadze 1, Milojevic, Ilic, B. Popovic II, Sulc 1, M. Radovic, Todorovski. All. Savic

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio, Mandic 1, Bukic 2, Molina 1, Velotto 1, Aicardi 2, Echenique 1, Figari, F. Filipovic 2 (1 rig.), A. Ivovic 4, Kayes 3, Tempesti. All. Rudic

Arbitri: Dervieux (Fra) e Stavridis (Gre)

Note: sup. num. Stella Rossa 3/12, Pro Recco 9/14. Rigori: Stella Rossa 1/2, Pro Recco 1/2













Foto: Renzo Brico