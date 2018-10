Pallanuoto, A1 2018-2019: risultati e classifica della terza giornata. Pro Recco e AN Brescia a valanga, Posillipo e Sport Management in testa

Terza giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Come di consueto sette gli incontri in acqua nel sabato pomeriggio. Restano tre squadre in vetta alla classifica a punteggio pieno: l’AN Brescia, a valanga anche oggi in casa sul Savona, la Sport Management, uscita bene dalla complicata trasferta di Catania, e la sorpresa Posillipo (che ha però in conto la vittoria a tavolino discussa di settimana scorsa sul Recco). Proprio i campioni d’Italia riscattano subito le polemiche con il successo nettissimo a Roma nel segno di Echenique (sei reti per il mancino della nazionale). Tante emozioni negli altri match. Florentia fa il colpaccio in casa dell’Ortigia, stesso discorso per l’Iren Genova Quinto che batte di misura la Canottieri Napoli. Pareggio tra Bogliasco e Lazio.

CC Ortigia-RN Florentia 5-6

Nuoto Catania-Sport Management 7-12

Roma Nuoto- Pro Recco 7-18

CN Posillipo-Pallanuoto Trieste 13-7

Bogliasco Bene-SS Lazio 8-8

Iren Genova Quinto-CC Napoli 8-7

AN Brescia-RN Savona 14-2

Classifica

AN BRESCIA 9 CN POSILLIPO 9 SPORT MANAGEMENT 9 PRO RECCO 6 IREN GENOVA QUINTO 6 LAZIO NUOTO 4 ROMA NUOTO 3 PALLANUOTO TRIESTE 3 CC NAPOLI 3 CC ORTIGA 3 RN SAVONA 3 RN FLORENTIA 3 BOGLIASCO BENE 1 NUOTO CATANIA 0

Foto: Renzo Brico