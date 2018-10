Pallanuoto, A1 2018-2019: risultati e classifica della seconda giornata. Non gioca la Pro Recco, vincono AN Brescia e Sport Management

Un po’ di stupore: manca un match tra quelli disputati nella seconda giornata del campionato maschile di A1 di pallanuoto. È quello che vede protagonista la compagine campione d’Italia, la Pro Recco. Problemi tecnici (bloccata la pedana dell’aquagym) e incontro non disputato. Ora attenzione alle decisioni del giudice sportivo: c’è la possibilità di dare vittoria a tavolino al Posillipo. Ne approfittano le grandi rivali: AN Brescia e Sport Management vincono e volano in testa alla classifica.

Andiamo a vedere i risultati e la graduatoria aggiornata.

2^ giornata – sabato 20 ottobre

CC Napoli-CC Ortigia 10-5

Pro Recco-CN Posillipo non disputata

Nuoto Catania-Roma Nuoto 3-6

Pallanuoto Trieste-Bogliasco Bene 15-9

Sport Management-RN Savona 16-6

RN Florentia-AN Brescia 4-12

Lazio Nuoto-Iren Genova Quinto 11-10

Classifica

Brescia 6 Sport Management 6 Canottieri Napoli 3 Lazio 3 Posillipo 3 Pro Recco 3 Savona 3 Ortigia 3 Pallanuoto Trieste 3 Quinto 3 Roma Nuoto 3 Bogliasco 0 Florentia 0 Ortigia 0 Catania 0

Foto: Renzo Brico