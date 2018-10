Pallanuoto, A1 2018-2019: risultati e classifica della prima giornata. Tutto facile per le big, colpaccio per il Quinto

Tutto facile all’esordio per le prime tre della classe della scorsa stagione nel campionato di A1 di pallanuoto maschile. Nella prima giornata infatti non hanno problemi Pro Recco, AN Brescia e Sport Management che volano a tre punti in attesa di sfide dal livello più alto. Colpaccio per la matricola Quinto, vittorie anche per Savona e Posillipo. Si disputerà mercoledì l’incontro tra Ortigia e Lazio, con i padroni di casa che sono impegnati in Euro Cup. Andiamo a rivivere questo primo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Prima giornata

CN POSILLIPO-NUOTO CATANIA 7-5

RN SAVONA-RN FLORENTIA 7-5

ROMA NUOTO-SPORT MANAGEMENT 5-15

BOGLIASCO BENE-PRO RECCO 4-13

IREN GENOVA QUINTO-PALLANUOTO TRIESTE 7-6

AN BRESCIA-CC NAPOLI 16-3

mercoledì 17 ottobre

ORE 15.00 CC ORTIGIA-SS LAZIO NUOTO

Arbitri: D. Bianco e Pinato

Classifica

Brescia 3 Posillipo 3 Pro Recco 3 Savona 3 Sport Management 3 Quinto 3 Bogliasco 0 Canottieri Napoli 0 Florentia 0 Lazio 0 Ortigia 0 Pallanuoto Trieste 0 Ortigia 0 Catania 0

Foto: Comunicato Sport Management