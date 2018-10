Pallanuoto, A1 2018-2018: seconda giornata. Le prime della classe esaltate dai risultati in Europa

Già tempo di seconda giornata per il campionato maschile di A1 di pallanuoto. Non c’è spazio per rifiatare: come di consueto si gioca praticamente ogni tre giorni, con le Coppe Europee e le nazionali che richiedono molta fatica alle migliori compagini sul suolo italiano. Appuntamento ovviamente a sabato pomeriggio, con le prime della classe che vorranno mantenere la propria posizione.

La Pro Recco di Rudic dopo la convincente trasferta serba di Champions League attende in casa il Posillipo (lontana parente della squadra che per anni ha dominato il palcoscenico tricolore). Altra trasferta per l’AN Brescia: i lombardi volano a Firenze a sfidare i padroni di casa della Florentia. Esaltati dal clamoroso trionfo europeo con i campioni in carica dell’Olympiacos i Mastini della Sport Management dovranno rialzare l’attenzione per un incontro tutt’altro che semplice con il Savona. Interessanti e molto equilibrate le partite tra Trieste e Bogliasco e Lazio e Quinto, mentre l’Ortigia avrà i favori del pronostico in trasferta a Napoli con la Canottieri.

Seconda giornata

CC Napoli – Ortigia Trieste – Bogliasco Pro Recco – Posillipo Sport Management – Savona Florentia – AN Brescia Lazio – Quinto Catania – Roma













Foto: Renzo Brico