Olimpiadi Giovanili 2018 oggi: calendario, programma, orari e tv. Tutti gli azzurri in gara

Oggi mercoledì 10 ottobre è in programma la quarta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi.

Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi mercoledì 10 ottobre alle Olimpiadi Giovanili 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CLICCA QUI PER TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI GIOVANILI 2018

CLICCA QUI PER LEGGERE IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DI BUENOS AIRES 2018

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE:

13.30-21.00 GOLF – Individuale (maschile), secondo giro: Andreae Romano

13.30-21.00 GOLF – Individuale (femminile), secondo giro: Alessia Nobilio

14.00-17.15 TIRO A SEGNO – Pistola 10 m (maschile), qualificazioni e Finali

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (femminile): Claudia Scampoli/Nicol Bertazzi

14.30-21.15 SCHERMA – Prova a squadre per Continenti (mista), fase eliminatorie e Finali

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (maschile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (femminile)

15.00-15.20 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), Finale speed: Filip Schenk

15.00-16.30 NUOTO – 50 metri dorso (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 50 metri farfalla (maschile), batterie: Thomas Ceccon, Federico Burdisso

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri rana (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri stile libero (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 4×100 metri misti (maschile), batterie

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), semifinali

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), semifinali

15.00-18.15 JUDO – Prova a squadre (miste), ottavi e quarti di finale

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (maschile): Italia vs Argentina

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (femminile)

15.00-19.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile): Italia vs Lettonia e Italia vs Kyrgizistan

15.00-19.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), secondo turno: Elisabetta Cocciaretto vs Maria Osorio

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (maschile), quarti di finale

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), quarti di finale

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (femminile), semifinale

15.30-19.30 CICLISMO BMX – Freestyle (misto), seeding round e qualificazioni

16.45-18.20 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), Finale boulder: Filip Schenk

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (femminile), regate: Sofia Tomasoni

17.00-23.00 VELA – Nacra 15 (mista), regate: Andrea Spagnolli/Giulia Fava

18-15-20.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 m, prova a squadre internazionali (mista): qualificazioni e Finale

19.00-21.15 BADMINTON – Singolare (femminile), quarti di finale

19.00-21.15 BADMINTON – Singolare (maschile), quarti di finale

19.00-22.00 TAEKWONDO – 63 kg (femminile), ottavi e quarti di finale: Assunta Cennamo

19.00-22.00 TAEKWONDO -73 kg (maschile), ottavi e quarti di finale

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

19.00-03.10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni (maschile), ultima parte: Lay Giannini

19.00-03.10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni (femminile), ultima parte: Giorgia Villa

19.00-03.10 GINNASTICA RITMICA – Qualificazioni, seconda parte: Talisa Torretti

19.45-22.25 CANOTTAGGIO – Singolo (maschile), semifinali e finali

19.45-22.25 CANOTTAGGIO – Singolo (femminile), semifinali e finali

20.00-21.30 JUDO – Prova a squadre (mista), semifinali e finali

20.50-22.05 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), Finale lead: Fili Schenk

21.00-00.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), Finali

21.00-00.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), Finali

21.45-22.55 BREAK DANCE – Mixed team, preliminari

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri stile libero (maschile), Finale: ev. Thomas Ceccon, Federico Burdisso

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri dorso (femminile), semifinali

23.00-00.40 NUOTO – 200 metri rana (maschile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri farfalla (femminile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri dorso (maschile), Finale: ev. Thomas Ceccon

23.00-00.40 NUOTO – 100 metri rana (femminile), Finale: ev. Anna Pirovano

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri farfalla (maschile), semifinali

23.00-00.40 NUOTO – 200 metri stile libero (femminile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 4×100 metri misti (maschile), Finale

23.00-02.00 BADMINTON – Relay team, quarti di finale

00.00-02.00 TAEKWONDO – 63 kg (femminile), semifinali e Finali

00.00-02.00 TAEKWONDO – 73 kg (maschile), semifinali e Finali